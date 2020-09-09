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Известный боксер рассказал, как победить Ломаченко (Видео)

Известный боксер рассказал, как победить Ломаченко (Видео)
17:57 Сегодня Телеграф isport Фото: Инстаграм
Британский экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Амир Хан дал совет Теофимо Лопесу, которому предстоит сразиться с Василием Ломаченко.

"Знаете, как побить Ломаченко? Он очень спокойный боксер, любит выжидать. Он заставит вас промахнуться, а затем ударит в ответ. В поединке против него нужно придерживаться собственного плана на бой.

Ключевой удар в бою против него - джеб. Для того, чтобы победить Ломаченко, нужны скорость и дальняя дистанция. Необходимо держаться от него подальше. Если этого не сделать, Ломаченко сокрушит вас множеством ударов", - рассказал Хан в комментарии на Youtube-канале FightHype.com.

 

Напомним, объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC.

Ранее Ломаченко и Лопес обменялись колкостями после объявления даты боя.

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Все по теме:

Амир Хан, Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
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