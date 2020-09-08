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"Он будет есть мои удары": Ломаченко и Лопес обменялись колкостями после объявления даты боя

"Он будет есть мои удары": Ломаченко и Лопес обменялись колкостями после объявления даты боя
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес сойдутся уже не в словесной дуэли в середине октября.

Во вторник, 8 сентября, промоутерская компания Top Rank посредством соцсетей объявила о проведении пяти боксерских шоу в октябре, в частности в середине месяца на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес.

Оба боксера уже отреагировали на оглашение официальной даты боя.

"Теофимо Ломес может говорить то, что хочет. Он ничего не добился, но вспоминал мое имя на протяжении последних двух лет. Я боец и моя главная цель завоевать очередной чемпионский титул. Когда мы будем драться в Лас-Вегасе, он будет есть мои удары за свои высказывания", - цитирует Ломаченко BoxingNews.

"Я побью Ломаченко и заберу его пояса. Все просто, я иду творить историю. Я не люблю этого парня и получу огромное удовольствие, избивая его лицо кулаками. Правление Василия "Маленькой Дивы" Ломаченко заканчивается", - приводит слова Лопеса BoxingNews.

Напомним, объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC.

Ранее Лопес-старший вновь наехал на Ломаченко.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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