"Он будет есть мои удары": Ломаченко и Лопес обменялись колкостями после объявления даты боя

Во вторник, 8 сентября, промоутерская компания Top Rank посредством соцсетей объявила о проведении пяти боксерских шоу в октябре, в частности в середине месяца на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес.

Оба боксера уже отреагировали на оглашение официальной даты боя.

"Теофимо Ломес может говорить то, что хочет. Он ничего не добился, но вспоминал мое имя на протяжении последних двух лет. Я боец и моя главная цель завоевать очередной чемпионский титул. Когда мы будем драться в Лас-Вегасе, он будет есть мои удары за свои высказывания", - цитирует Ломаченко BoxingNews.

Lomachenko said, “Teofimo Lopez can talk all he wants. He has done nothing but say my name for the past two years. I am a fighter, and my goal is to win another world title. When we fight in Las Vegas, he will eat my punches and his words..”

— Boxing News (@BoxingNewsED) September 8, 2020