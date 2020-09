Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя

Промоутерская компания Top Rank на своей официальной страничке в twitter анонсировала проведение пяти больших вечеров бокса, в частности была оглашена официальная дата объединительного чемпионского боя Ломаченко - Лопес.

Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василий Ломаченко встретится на ринге с чемпионом IBF в той же весовой категории Теофимо Лопесом 17 октября. Кроме того, на кону этого поединка будет стоять специальный франшизный пояс WBC.

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 8, 2020