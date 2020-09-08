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Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя

Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя
Обновлено 18:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Top Rank анонсировала целую серию больших боев в октябре.

Промоутерская компания Top Rank на своей официальной страничке в twitter анонсировала проведение пяти больших вечеров бокса, в частности была  оглашена официальная дата объединительного чемпионского боя Ломаченко - Лопес.

Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василий Ломаченко встретится на ринге с чемпионом IBF в той же весовой категории Теофимо Лопесом 17 октября. Кроме того, на кону этого поединка будет стоять специальный франшизный пояс WBC.

Также Top Rank  анонсировала еще четыре больших октябрьских шоу бокса. Третьего октября на ринг выйдут представители первого полусреднего веса белорус Иван Баранчик и американец Хосе Зепеда. Еще через шесть дней состоится чемпионский поединок за вакантный титул WBO в полулегком весе между мексиканцем Эмануэлем Наваррете и американцем Рубеном Вилльей. 23 октября на ринг вернется обидчик Александра Гвоздика чемпион мира по версиям WBC/IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев, который сразится с немецким претендентом Адамом Дейнесом. Заключительным шоу TR в октябре станет вечер бокса с участием чемпиона мира по версиям WBA Super/IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ и претендента из Австралии Джейсона Молони. 

Ранее известный боксер поставил Ломаченко выше Сауля Альвареса.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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