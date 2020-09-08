Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя

Промоутерская компания Top Rank на своей официальной страничке в twitter анонсировала проведение пяти больших вечеров бокса, в частности была оглашена официальная дата объединительного чемпионского боя Ломаченко - Лопес.
Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василий Ломаченко встретится на ринге с чемпионом IBF в той же весовой категории Теофимо Лопесом 17 октября. Кроме того, на кону этого поединка будет стоять специальный франшизный пояс WBC.
JUST ANNOUNCED
TR on ESPN & ESPN+ in October includes ...
#LomaLopez
#InoueMoloney
#NavarreteVilla
#BeterbievDeines
#ZepedaBaranchyk
... what else really needs to be said? pic.twitter.com/Vd7qiC08Kw
— Top Rank Boxing (@trboxing) September 8, 2020
Также Top Rank анонсировала еще четыре больших октябрьских шоу бокса. Третьего октября на ринг выйдут представители первого полусреднего веса белорус Иван Баранчик и американец Хосе Зепеда. Еще через шесть дней состоится чемпионский поединок за вакантный титул WBO в полулегком весе между мексиканцем Эмануэлем Наваррете и американцем Рубеном Вилльей. 23 октября на ринг вернется обидчик Александра Гвоздика чемпион мира по версиям WBC/IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев, который сразится с немецким претендентом Адамом Дейнесом. Заключительным шоу TR в октябре станет вечер бокса с участием чемпиона мира по версиям WBA Super/IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ и претендента из Австралии Джейсона Молони.
Ранее известный боксер поставил Ломаченко выше Сауля Альвареса.