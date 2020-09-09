Деревянченко объяснил, почему выбрал бой с Чарло, а не с Канело

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко в ближайшее время в третий раз попытается стать чемпионом мира по боксу. Противостоять ему будет небитый американский чемпион WBC Джермалл Чарло. Перед поединком украинец дал расширенный комментарий по бою.

"Тренировочный лагерь проходит хорошо. У меня хорошие спарринг-партнеры. С атмосферой все в порядке. Моя команда со мной. Так что все хорошо. Я хорошо отдохнул. Из-за карантина подготовка немного отличается.

Почему я выбрал Чарло, а не Альвареса? Потому что Чарло топовый боксер и это будет отличный бой. К тому же, у нас с Чарло один менеджер. Так что нам было просто организовать этот поединок.

Когда я пересматриваю бои я Головкиным и Джейкобсом, то я вижу свои ошибки. Я думаю, что мне нужно больше давить на соперников. Да, в бою с Чарло нужно больше агрессии.

Мощь Чарло? У Джейкобса тоже хороший удар, да и у Головкина. Я готов к этому.

Думаю, мне нужно давить на Чарло, быть агрессивным. В каждом раунде нужно его нагружать. Для меня этот бой – отличная возможность завоевать пояс.

Думаю, что моя любительская карьера должна помочь в бою с Чарло. У меня много опыта еще с любителей. Это мое преимущество.

Я очень хочу услышать фразу: "And the new…" Это моя мечта. "Новый чемпион мира – Сергей Деревянченко". Прогноз? Не знаю, мне не нравятся предсказания. Но я знаю, что это будет отличный, хоть и сложный поединок, получится хорошее шоу.

Хочу сказать Чарло, что я готов, увидимся 26 сентября, давай устроим хороший бой и определим лучшего", - рассказал Деревянченко в комментарии premierboxingchampions.

Напомним, чемпионский бой Деревянченко - Чарло состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) 26 сентября.