Экс-чемпион мира извинился перед Поветкиным

Экс-чемпион мира в крузервейте британец Джонни Нельсон отдал должное Александру Поветкину, который сумел нокаутировать Диллиана Уайта.

"Я эмоционально привязан к Уайту, из-за этого не отдал должное Поветкину. Пересмотрев бой, понял, что Александр нанёс свирепый удар. Диллиан совершил ошибку, его поймали тем же ударом, которым он был пойман в бою с Джошуа.

Поветкин провёл жесточайший удар. Он проигрывал, но сумел вернуться. Так что приношу ему извинения, должен отдать ему должное. У Поветкина есть мудрость, и он понимал, что в его арсенале ещё есть такой удар. Диллиан же совершил ошибку, которую больше никогда не допустит", - цитирует Нельсона boxingnews24.

Напомним, 22 августа Александр Поветкин сенсационно нокаутировал Диллиана Уайта и завоевал пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Теперь боксеров ожидает реванш.