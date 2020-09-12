Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Определились финалисты US Open-2020 (Видео)
Определились финалисты US Open-2020 (Видео)
В НБА будет новый чемпион (Видео)
В НБА будет новый чемпион (Видео)
Кубок Стэнли: Айлендерс сократил отставание в финале Востока (Видео)
Кубок Стэнли: Айлендерс сократил отставание в финале Востока (Видео)
Все дело в паузах: Луческу объяснил потерю очков с Десной (Видео)
Все дело в паузах: Луческу объяснил потерю очков с Десной (Видео)

Известный боец ММА нокаутировал экс-соперника Кличко в дебютном бою в профи (Видео)

Известный боец ММА нокаутировал экс-соперника Кличко в дебютном бою в профи (Видео)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Вчера, 11 сентября, в Химках (Россия) состоялся вечер профессионального бокса.

В главном поединке шоу на ринг вышел боец ММА Сергей Харитонов, который дебютировал на профи-ринге, и 47-летний супертяж Дэнни Уильямс.

Уже в первом раунде Харитонов ударом с левой уложил соперника на настил ринга. Во втором раунде Сергей продолжил давление и в клинче апперкотом отправил британца в "стоячий нокдаун". Рефери, опасаясь за здоровье ветерана, остановил бой. Это поражение стало 29 в карьере Дэнни при 54 победах.

Видео боя Сергей Харитонов - Дэнни Уильямс:

За свою карьеру британец не раз встречался с топовыми боксерами, в частности он нокаутировал Майка Тайсона, а также претендовал на пояс WBC в хэвивейте Виталия Кличко, однако в бою с украинцем он потерпел сокрушительное поражение.

Видео боя Дэнни Уильямс - Виталий Кличко:

Видео боя Дэнни Уильямс - Майк Тайсон:

Ранее Дэнни Уильямс дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, MMA, Дэнни Уильямс, Сергей Харитонов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не сумело переиграть Десну в Киеве (Видео)
02 Определились финалисты US Open-2020 (Видео)
03 Андрей Шевченко назвал своего единственного идола - и это не футболист
04 Все дело в паузах: Луческу объяснил потерю очков с Десной (Видео)
05 Форвард сборной Украины может уйти из команды из-за конфликта с тренером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь