Известный боец ММА нокаутировал экс-соперника Кличко в дебютном бою в профи (Видео)

Вчера, 11 сентября, в Химках (Россия) состоялся вечер профессионального бокса.

В главном поединке шоу на ринг вышел боец ММА Сергей Харитонов, который дебютировал на профи-ринге, и 47-летний супертяж Дэнни Уильямс.

Уже в первом раунде Харитонов ударом с левой уложил соперника на настил ринга. Во втором раунде Сергей продолжил давление и в клинче апперкотом отправил британца в "стоячий нокдаун". Рефери, опасаясь за здоровье ветерана, остановил бой. Это поражение стало 29 в карьере Дэнни при 54 победах.

Видео боя Сергей Харитонов - Дэнни Уильямс:

За свою карьеру британец не раз встречался с топовыми боксерами, в частности он нокаутировал Майка Тайсона, а также претендовал на пояс WBC в хэвивейте Виталия Кличко, однако в бою с украинцем он потерпел сокрушительное поражение.

Видео боя Дэнни Уильямс - Виталий Кличко:

Видео боя Дэнни Уильямс - Майк Тайсон:

Ранее Дэнни Уильямс дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.