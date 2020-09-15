Все или ничего: Ломаченко и Лопес отказались от реванша

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес рассказал, что в его противостоянии с украинцем Василием Ломаченко нет опции реванша и боксеры намерены провести лишь один бой.

"В контракте на бой с Ломаченко нет пункта о реванше. На кону 5 поясов, не четыре. В том числе титул франчайзингового чемпиона WBC. И если после моей победы кто-то захочет со мной драться, то им нужно будет что-то показать. И если Джервонта Дэвис захочет боя со мной, то я готов к этому вызову", - рассказал Теофимо в комментарии boxingnews24.com.

Напомним, объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC, который принадлежит украинцу.

Ранее известный боксер Заб Джуда назвал следующего соперника для победителя боя Ломаченко - Лопес.