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На бой Усик - Чисора могут пустить зрителей

На бой Усик - Чисора могут пустить зрителей
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Промоутер Эдди Хирн прокомментировал предстоящий бой украинца.

В этом году должен состояться долгожданный бой Александра Усика и Дерека Чисоры, который уже не раз переносился из-за пандемии коронавируса.

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал Sky Sports возможность вернуть на бой зрителей.

"Мы ведем переговоры с правительством, надеясь допустить фанов на трибуны. Есть небольшой шанс, что на поединке Усик - Чисора будут болельщики", - заявил Хирн.

Поединок Усик - Чисора может пройти 31 октября.

Напомним, Хирн организовавыает в 2020 году бои Поветкин - Уайт, Джошуа и Буатси – Ритсон.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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