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"Старый коротышка": Редкач будет болеть против Ломаченко

"Старый коротышка": Редкач будет болеть против Ломаченко
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-профессионал Иван Редкач считает, что Теофимо Лопес победит Василия Ломаченко из-за отсутствия мотивации у украинского чемпиона.

"Я надеюсь, что Тео сможет нокаутировать Ломаченко. Лома - маленький и старый и у него нет голода к победам. Лопес-младший хорошо мотивирован.", - заявил Редкач в комментарии Youtube-каналу EsNews.

Также Иван отказался объяснять, почему он будет болеть против соотечественника.

Недавно Редкач обвинил Василия в том, что тот напал на него в храме.

Напомним, объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом состоится 17 октября и на кону этой схватки будет стоять также титул франшизного чемпиона WBC, который принадлежит украинцу.

Ранее Редкач заявил, что судьи украли победу и Постола.

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Все по теме:

Бокс, Иван Редкач, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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