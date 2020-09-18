Беринчик сразится с румынским "Бомбардировщиком"

Вчера, 17 сентября, стало известно о проведении вечера бокса с участием Дениса Беринчика, а уже сегодня стал известен соперник украинца.

Следующим оппонентом Дениса (13-0-0, 7 КО) станет опытный румынский боксер Виорел Симион (22-3-0, 9 КО) по прозвищу "Бомбардировщик". Об этом сообщается компания K2 Promotions Ukraine на своей страничке в Facebook.

Симион за свою карьеру провел несколько боев с топовыми легковесами. В 2018 году он сразился с Шакуром Стивенсоном, правда, в том поединке он был нокаутирован уже в первом раунде. Также он дрался с Ли Селби, уступив именитому британцу единогласным решением судей. В свое время румын владел немалым числом второстепенных титулов. Он был Интерконтинентальным чемпионом IBF, чемпионом WBF, Интернациональным чемпионом WBC, чемпионом WBC Mediterranean.

Шоу бокса с участием одного из самых эпатажных боксеров Украины Дениса Беринчика состоится восьмого октября в загородном комплексе Equides club в селе Лесники (Киевская область). В андеркарде планируется проведение боев с участием Макса Бурсака, Василия Чеботаря и Мишико Беселии.

Напомним, Беринчик владеет титулом WBO International в легком весе и является четвертым номером рейтинга Всемирной боксерской Организации (WBO), регулярным чемпионом которой является другой украинец Василий Ломаченко. В планах организации проведение мини-турнира с участием топовых боксеров дивизиона, который и определит обязательного претендента на титул. Таким образом, Беринчик приближается к чемпионскому бою с Ломаченко.