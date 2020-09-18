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Усик проиграет Чисоре: экс-соперник Кличко выступил с громким прогнозом

Усик проиграет Чисоре: экс-соперник Кличко выступил с громким прогнозом
17:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA в хэвивейте британец Дэвид Хэй поделился своими ожиданиями от боя Александра Усика с Дереком Чисорой.

"Усик будет боксировать с парнем, который проиграл в девяти боях. Он, наверное, думает, что можно не беспокоиться. Но Александр не знает, как противостоять Чисоре, ведь тот боксирует в необычном стиле.

Дерек выбрасывает очень непредсказумые, неудобные удары. Я видел, как соперники замирали из-за его непредсказуемых действий. Но его главные преимущества - размер и агрессия", - заявил Хэй в комментарии для youtube-канала iFL TV.

Предварительно бой Усик - Чисора намечен на 31 октября, однако организаторы шоу столкнулись с финансовыми проблемами и поединок тяжеловесов могут вновь перенести.

Украинским любителям бокса Дэвид Хэй также знаком по своему бою с Владимиром Кличко. Тогда британец уступил Доктору Стальному Молоту единогласным решением судей.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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