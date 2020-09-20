Чисора под градом ударов Хэя передал привет Усику (Видео)

Британский супертяж, экс-претендент не чемпионский пояс в супертяжелом весе Дерек "Война" Чисора активно ведет подготовку к бою с украинцем Александром Усиком.

На своей страничке в Instagram Чисора опубликовал видео с одно из тренировок. Дерек повис на кольцах, а в это время его ударами в корпус нещадно бил экс-чемпион мира по версии WBA в хэвивейте, а ныне менеджер "Войны" Дэвид Хэй. Чисора, получая удары, передал привет украинскому боксеру:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello @usykaa Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora) 19 Сен 2020 в 5:35 PDT

Украинским любителям бокса Дэвид Хэй знаком по своему бою с Владимиром Кличко. Тогда британец уступил Доктору Стальному Молоту единогласным решением судей.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора предварительно намечен на 31 октября, однако организаторы шоу столкнулись с финансовыми проблемами и поединок тяжеловесов могут вновь перенести.