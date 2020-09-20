Фьюри дал совет Джошуа забыть о ноунейме Усике

Чемпион мира в хэвивейте по версиям WBC и The Ring британец Тайсон Фьюри считает, что его соотечественнику чемпиону мира по версиям WBC/ WBA/ WBO и IBO в том же весе Энтони Джошуа стоит отказаться от обязательной защиты титула WBO ради "денежного" боя.

Непобедимый Фьюри считает, что Джошуа не стоит драться с Александром Усиком. По словам Тайсона, Энтони необходимо провести с ним совместный бой, который принесет в 10 враз больше денег, чем поединок с украинским "ноунеймом". При этом Фьюри считает, что Усик способен одолеть Джошуа на ринге.

"Думаю, что Усик победит Джошуа, если они встретятся в ринге. Но я ставлю на то, что их боя не будет. Подумайте сами: зачем Джошуа боксировать с Усиком за 10 процентов от того, что он может заработать за бой со мной? Энтони, забудь ты об этом поясе. Пусть за него сражаются другие парни. Тот же Усик или Джозеф Паркер. А ты в это время выходи на большой бой. Мы в этом спорте не для того, чтобы боксировать с ноунеймами. Мы здесь ради крупных боев", - рассказал Фьюри в интервью Behind The Gloves.

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора предварительно намечен на 31 октября, однако организаторы шоу столкнулись с финансовыми проблемами и поединок тяжеловесов могут вновь перенести. Александр является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. После боя с Кубратом Пулевым (обязательная защита титула IBF, - прим. ред.) Джошуа обязан провести поединок с украинцем, иначе потеряет пояс Организации.

Что касается Тайсона Фьюри, то Цыганского Короля ожидает реванш с Деонтеем Уайлдером. Официально о бое пока объявлено не было, но ожидается, что третий поединок между гигантами может пройти в декабре 2020 года.