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Украинский боксер выбил себе денежный бой провокациями в соцсетях

Украинский боксер выбил себе денежный бой провокациями в соцсетях
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-профессионал Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, похоже, выбил себе большой бой.

По информации boxingnews24, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Эдриэн Бронер принял вызов украинца.

Сообщается, что Бронер, который последние несколько лет не побеждал в профи, согласился на бой с украинцем из-за уверенности, что легко победит его. В последний раз Эдриэн выигрывал поединок в 2017 году, победив раздельным решением судей мексиканца Адриана Гранадоса, при этом многие эксперты уверенны, что американец проиграл схватку вчистую. Что касается Редкача, то Иван в январе 2020 года со скандалом проиграл Дэнни Гарсии, в одном из раундов укусив оппонента

Отмечается, что бой Бронер - Редкач может пройти в январе 2021 года в суперлегком весе (до 63,5 кг).

Отметим, в последнее время Иван часто выкладывал в Сети провокационные материалы, адресованные Бронеру. Возможно, таким образом, украинец в одиночку начала раскручивать потенциальный поединок.

Ранее Телеграф сообщал, что Редкач будет болеть за Лопеса в бою с Ломаченко.

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Бокс, Иван Редкач, Эдриэн Бронер.

Автор:

Телеграф
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