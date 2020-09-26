Деревянченко - Чарло: где и когда смотреть чемпионский бой

Сергея Деревянченко в третий раз в карьере попробует стать чемпионом мира по боксу.

Ночью 27 сентября (время киевское) в США состоится большой вечер бокса с участием украинского боксера-средневеса Сергея Деревянченко.

Противостоять украинцу будет действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBC непобедимый американец Джермалл Чарло. Этот поединок в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Ночь "Большого бокса" на "Интере" начнется 27 сентября в 03:50. Старт главного боя шоу ориентировочно намечен на 05:00, затем после 06:30 на канале планируют показать еще один поединок шоу, в котором на ринг выйдет брат-близнец Джермалла - чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Ранее Телеграф сообщал о прогнозах букмекеров на бой Сергей Деревянченко - Джермалл Чарло.