Брат-близнец соперника Деревянченко убийственным ударом нокаутировал чемпиона мира (Видео)

В Анкасвилле (штат Кентукки, США) состоялся большой вечер бокса с участием братьев-близнецов Чарло. В первой части шоу в главном поединке Джермалл Чарло по итогам 12-и раундов защитил свой пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в среднем весе в бою против украинца Сергея Деревянченко.
Во втором главном поединке вечера бокса в Анкасвилле на ринг вышел брат-близнец Джермалла - Джермелл.
Джермелл Чарло, являющийся чемпионом WBC в первом среднем весе, победил чемпиона WBA и IBF в том же весе доминиканца Джейсона Росарио. Уже в первом раунде Чарло отправил соперника на канвас, тот оправился и продолжил поединок, однако американец вновь послал Джейсона в нокдаун уже в шестом раунде и на этот раз ноги у Джейсона подкосились. А в восьмом раунде мощнейшим ударом в корпус Чарло заставил капитулировать Росарио.
Видео нокдауна в 6-м раунде:
This time, Jermell Charlo really hurt Rosario. #CharloDoubleheader pic.twitter.com/0lv7M00Jy4
— Josh Katzowitz (@joshkatzowitz) September 27, 2020
Видео нокаута:
Jermell Charlo KOs Jeison Rosario with a deadly body shot #CharloRosario pic.twitter.com/OBrL3P5m71
— On The Ropes (@OTRboxingshow) September 27, 2020
Видео боя:
Таким образом, Чарло добыл свою 34-ю победу на профи-ринге при одном поражении. "Железный человек" из Доминиканской Республики потерпел свое второе поражение в 23-х боях.