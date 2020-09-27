Брат-близнец соперника Деревянченко убийственным ударом нокаутировал чемпиона мира (Видео)

Американец Джермелл Чарло защитил свой чемпионский пояс WBC и завоевал еще два - WBA Super и IBF.

В Анкасвилле (штат Кентукки, США) состоялся большой вечер бокса с участием братьев-близнецов Чарло. В первой части шоу в главном поединке Джермалл Чарло по итогам 12-и раундов защитил свой пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в среднем весе в бою против украинца Сергея Деревянченко.

Во втором главном поединке вечера бокса в Анкасвилле на ринг вышел брат-близнец Джермалла - Джермелл.

Джермелл Чарло, являющийся чемпионом WBC в первом среднем весе, победил чемпиона WBA и IBF в том же весе доминиканца Джейсона Росарио. Уже в первом раунде Чарло отправил соперника на канвас, тот оправился и продолжил поединок, однако американец вновь послал Джейсона в нокдаун уже в шестом раунде и на этот раз ноги у Джейсона подкосились. А в восьмом раунде мощнейшим ударом в корпус Чарло заставил капитулировать Росарио.

Видео нокдауна в 6-м раунде:

Видео нокаута:

Jermell Charlo KOs Jeison Rosario with a deadly body shot #CharloRosario pic.twitter.com/OBrL3P5m71 — On The Ropes (@OTRboxingshow) September 27, 2020

Видео боя:

Таким образом, Чарло добыл свою 34-ю победу на профи-ринге при одном поражении. "Железный человек" из Доминиканской Республики потерпел свое второе поражение в 23-х боях.