Беринчик перевесил Симиона на взвешивании (фото)

Денис Беринчик и Виорел Симион вложились в лимит легкого веса.

Уже в четверг, 8 октября, непобедимый украинский боксер легкого веса, чемпион по версии WBO Inernational Денис Беринчик (13-0-0, 7 КО) проведет свой второй бой в 2020 году. Противостоять украинцу будет опытный румынский боксер Виорел Симион (22-3-0, 9 КО).

Накануне поединка прошла традиционная процедура взвешивания, по итогам которой вес Беринчика составил 61,2 кг, а вес Симиона - 60,5 кг. Примечательно, что сначала весы под украинцем показали на 300 грамм больше при лимите весовой категории до 61,235 кг, однако это случилось, как оказалось, из-за неполадки весов.

Вечер бокса Денис Беринчик - Виорел Симион пройдет под Киевом в загородном комплексе Equides club в селе Лесники. Ожидается, что главный бой вечера начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ранее Телеграф сообщал, что Беринчик может сразиться с Василием Ломаченко, если выиграет мини-турнир от WBO.