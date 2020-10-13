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Чисора представил Усика в образе Джокера (фото)

Чисора представил Усика в образе Джокера (фото)
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekwarchisora
Дерек Чисора подогревает интерес к бою с Александром Усиком.

Украинский супертяж Александр Усик 31-го октября сразится с ветераном хэвивейта Дереком Чисорой. Британский гигант продолжает подогревать интерес к поединку не только своими высказываниями, но и яркими иллюстрациями главного боя 2020 года.

На этот раз Чисора по прозвищу "Война" опубликовал пост в своих соцсетях, в котором представил себя в образе Бэтмена, а украинского бойца - в образе злодея Джокера. Кроме того, Дерек сопроводил постер текстом: "Грядет война".

 
 
 
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WAR is coming #usykchisora

Публикация от Derek Chisora  (@derekwarchisora)

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора должен был пройти еще в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса шоу перенесли на конец октября. Для Александра этой поединок станет лишь вторым в супертяжелом дивизионе, а вот Дерек выступает здесь очень давно. На счету британца даже есть попытка отобрать чемпионский пояс WBC у Виталия Кличко (поражение Чисоры единогласным решением судей, - прим. ред.).

Ранее Телеграф сообщал, что Matchroom Boxing представила яркий промо-ролик к бою Усик - Чисора.

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Дерек Чисора, Бэтмен, Бокс, Александр Усик, Джокер.

Автор:

Телеграф
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