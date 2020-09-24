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Усик - Чисора: представлен эффектный промо-ролик к бою с коронной фразой украинца (Видео)

Усик - Чисора: представлен эффектный промо-ролик к бою с коронной фразой украинца (Видео)
15:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Дикие нокауты и громкие заявления. Все это можно посмотреть в новом промо-ролике боя Усик - Чисора.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, анонсировавшая вчера проведение боксерского шоу Усик - Чисора, представил эффектное промо к бою.

Также Усик на своей страничке в соцсетях показал еще одно промо к бою. На этом видео в концовке звучит коронная фраза Александра, которая уже стала мемом, i am feel i am very feel.

 
 
 
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Официально 31 октября #usykchisora ⠀ Officially on October 31 #usykchisora

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Телеграф напоминает, что Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в более легкой весовой категории - крузервейте (до 90, 7 кг, - прим. ред). Александр лишь относительно недавно перешел в супертяжелый вес, где успел провести лишь один поединок. Что касается Чисоры, то Дерек является ветераном дивизиона. Он даже выходил на ринг против Виталия Кличко (победа украинца решением судей, - прим. ред.), где отметился гнусным поступком, плюнув в лицо Владимиру. На счету "Войны" 41 бой в профи, в 32 он добывал победы. В последнем своем поединке Чисора нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.

Ранее Телеграф сообщал, что Чисора передал привет Усику, отметив, что в бою с украинцем им будет двигать месть. Это уже не "привет" Александру от Чисоры. Недавно британец записал видеообращение к украинцу, когда его со всех сил метелил Дэвид Хэй.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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