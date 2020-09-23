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Главным мотиватором Чисоры в бою с Усиком будет месть

Главным мотиватором Чисоры в бою с Усиком будет месть
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Британский супертяж Дерек Чисора после официального анонса боя с украинским боксером Александром Усиком в интервью skysports рассказал, что уже год готовится к поединку с олимпийским чемпионом.

Чисора также отметил, что попытается отомстить Усику за своего друга Тони Беллью, которого Александр нокаутировал в ноябре 2018 года. После чего Тони решил завязать с боксом. Также британец передал привет украинцу:

Бой Усик - Чисора пройдет 31 октября 2020 года, о месте проведения шоу пока не известно.

Телеграф напоминает, что Усик является непобедимым боксером с 17 победами в активе, правда 16 из них были добыты в крузервейте. Александр лишь относительно недавно перешел в супертяжелый вес, где успел провести лишь один поединок. Что касается Чисоры, то Дерек является ветераном дивизиона. Он даже выходил на ринг против Виталия Кличко (победа украинца решением судей, - прим. ред.), где отметился гнусным поступком, плюнув в лицо Владимиру. На счету "Войны" 41 бой в профи, в 32 он добывал победы.

Ранее Телеграф сообщал, что линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, давая совет Энтони Джошуа, назвал Усика ноунеймом.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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