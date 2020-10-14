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Ломаченко - Лопес: прогноз Райана Гарсии на супербой

Ломаченко - Лопес: прогноз Райана Гарсии на супербой
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм kingryang
Небитый американский боксер-легковес Райан Гарсия поделился своими ожиданиями от мегафайта Ломаченко - Лопес.

Райан Гарсия считает, что Теофимо Лопес является настоящим талантом и что он намного одареннее Василия Ломаченко. Но по мнению Гарсии, Василий выиграет поединок за счет своего боксерского IQ, который попросту уничтожит Теофимо.

"Думаю, что Ломаченко выйдет победителем. Украинец думает о том, как занять позицию, как двигаться в ринге", - рассказал Райан в комментарии для YouTube-канала Fighthype.

Отметим, сейчас Гарсия готовится к поединку с экс-соперником Ломаченко британцем Люком Кэмпбеллом. На кону этой схватки будет стоять пояс временного чемпиона WBC в легком весе, а победитель противостояния выйдет на чемпионский бой с американцем Дэвином Хэйни

Ранее Телеграф сообщал, что во Всемирном боксерском совете подтвердили статус чемпионства Ломаченко. Это означает что в бою с Лопесом на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Телеграф напоминает, что супербой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. В Украине поединок начнется ночью, 18 октября.

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Бокс, Василий Ломаченко, Райан Гарсия.

Автор:

Телеграф
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