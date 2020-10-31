Гассиев - Сефери: где и когда смотреть бой

В субботу, 31 октября, российский супертяж Мурат Гассиев проведет свой первый бой в новой для себя весовой категории. Противостоять 27-летнему россиянину будет 43-летний албанец Нури Сефери. Этот поединок станет первым для Гассиева со времен проигранного финала WBSS в 1-м тяжелом весе, в котором Мурат без шансов уступил Александру Усику.

В прямом эфире посмотреть бой Гассиев - Сефери можно на телеканале РЕН ТВ. Кроме того, там будут показаны еще два боя андеркарда: Эдгар Гукасян - Ариэль Эстебан Бракамонте и Арслан Яллыев - Ариэль Эстебан. Начало трансляции запланировано на 20:55 по киевскому времени.

Бои предварительного карда будут показаны в режиме-live в плеере ниже:

"Телеграф" напоминает, что сегодня на ринг выйдет и Усик, который в Лондоне сразится с Дереком Чисорой. За ходом этого поединка можно наблюдать в нашей онлайн-трансляции.

На сайте "Телеграф" также доступно полное видео боя Гассиев - Усик.