Известный тренер назвал главный козырь Усика в супертяжелом весе

Известный боксерский тренер Тедди Атлас подвел итоги боя Усик - Чисора. По мнению специалиста, Александр является вторым в истории крузервейта после легендарного Эвандера Холифилда, а в супертяжелом весе украинцу можно рассчитывать на успех за счет грамотной работы ног. Кроме того, Тедди отметил и стойкость Александра в бою с британским гигантом.

"Усик постоянно менял скорость выбрасывания ударов и комбинаций. Когда мы предрекали исход поединка, то я предположил, что Александр победит единогласным решением судей. Я даже думал, что он может остановить Чисору в поздних раундах, но все-таки склонялся к решению судей. Александр очень похож на Холифилда и явно может выиграть титул чемпиона мира, хотя многие говорят, что он слишком маленький.

"Усик и Холифилд завоевали все в крузервейте и Эвандер - лучший в первом тяжелом весе за всю историю, а Усик, пожалуй, является номером два в этом списке. Холифилд сумел, будучи небольшим боксером, завоевать чемпионский пояс в хевивейте благодаря своему характеру, жесткости, навыкам атаки и уму. Он превратил свою легкость в преимущество.

Я считаю, что путь Усика к чемпионству в хевивейте лежит через ноги и за счет своей выдающейся работы ног Александр может выключить более габаритных парней. В бою с Чисорой украинец показал, что может плыть в океане вместе с большой рыбой, но ему придется быть дельфином среди китов и акул", - заявил Атлас в подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas на Youtube.

С лучшими моментами боя Усик - Чисора можно ознакомиться у нас на сайте.