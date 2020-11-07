Скачать
Суббота, 07.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу
УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу
Лига Европы: результаты матчей 5 ноября
Лига Европы: результаты матчей 5 ноября
Букмекеры дали прогноз на украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер
Букмекеры дали прогноз на украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер

Известный тренер назвал главный козырь Усика в супертяжелом весе

Известный тренер назвал главный козырь Усика в супертяжелом весе
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Известный боксерский тренер Тедди Атлас подвел итоги боя Усик - Чисора. По мнению специалиста, Александр является вторым в истории крузервейта после легендарного Эвандера Холифилда, а в супертяжелом весе украинцу можно рассчитывать на успех за счет грамотной работы ног. Кроме того, Тедди отметил и стойкость Александра в бою с британским гигантом.

"Усик постоянно менял скорость выбрасывания ударов и комбинаций. Когда мы предрекали исход поединка, то я предположил, что Александр победит единогласным решением судей. Я даже думал, что он может остановить Чисору в поздних раундах, но все-таки склонялся к решению судей. Александр очень похож на Холифилда и явно может выиграть титул чемпиона мира, хотя многие говорят, что он слишком маленький. 

"Усик и Холифилд завоевали все в крузервейте и Эвандер - лучший в первом тяжелом весе за всю историю, а Усик, пожалуй, является номером два в этом списке. Холифилд сумел, будучи небольшим боксером, завоевать чемпионский пояс в хевивейте благодаря своему характеру, жесткости, навыкам атаки и уму. Он превратил свою легкость в преимущество.

Я считаю, что путь Усика к чемпионству в хевивейте лежит через ноги и за счет своей выдающейся работы ног Александр может выключить более габаритных парней. В бою с Чисорой украинец показал, что может плыть в океане вместе с большой рыбой, но ему придется быть дельфином среди китов и акул", - заявил Атлас в подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas на Youtube.

С лучшими моментами боя Усик - Чисора можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Тедди Атлас.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Познакомились в соцсетях: защитник "Динамо" раскрыл подробности романа с чемпионкой мира Билодид
02 Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
03 УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу
04 Известный тренер назвал главный козырь Усика в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь