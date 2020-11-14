Кроуфорд - Брук: где и когда смотреть бой в Украине

В ночь с 14-го на 15-е ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене The Bubble в MGM Grand состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном бою шоу на ринг выйдет непобедимый американский боксер, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО). Противостоять ему будет американский претендент Келл Брук (39-2, 27 КО).

В прямом эфире в Украине шоу Кроуфорд - Брук покажет онлайн-сервис megogo. Для просмотра поединка необходимо иметь подписку, которою можно оформить в тестовом режиме за 1 грн. Ориентировочное начало боев основного карда в 05:00 по киевскому времени.

Бои основного карда:

Теренс Кроуфорд - Келл Брук

Джошуа Франко - Эндрю Молоуни

Джошуа Грир-младший - Эдвин Родригес

Тайлер Ховард - КеАндре Лезервуд

Рэймонд Мураталья - Луис Порозо

Дюк Раган - Себастьян Гутьеррес

Вегас Ларфилд - Хуан Альберто Флорес

Накануне боксеры провели официальную процедуру взвешивания и претендент перевесил чемпиона. Вес Кроуфорда составил 66,4 кг. а вес Брука - 66,7 кг.

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