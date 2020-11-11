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Среда, 11.11.2020
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Боксер-супертяж может лишиться внушительного гонорара из-за симуляции нокаута (видео)

Боксер-супертяж может лишиться внушительного гонорара из-за симуляции нокаута (видео)
18:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Атлетическая комиссия штата Калифорния не оставит без внимания странную победу Луиса Ортиса в бою 7 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает insider.com.

Настоящий монстр: непобедимый боксер в 15-й раз подряд нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

По информации источника, сопернику кубинца Александеру Флоресу не выплатили положенный гонорар. Началось расследование из-за того, что американец рухнул на 46-й секунде поединка после бокового удара в туловище, вызвав сомнения у любителей бокса.

30-летний боксер по прозвищу "Великий" за весь бой выбросил один удар, который, к слову, не достиг цели. В свою очередь, 41-летний кубинец за поединок успел нанести 3 точных попадания, одно из которых стало нокаутирующим. Характер поражения сходу вызвал уйму вопросов к Александеру, ведь он не показал в ринге абсолютного ничего против бывшего претендента на титул WBC.

Пока идет следствие комиссия удерживает гонорар Флореса в размере $80 тысяч.

Ранее Телеграф рассказывал о жутком нокауте апперкотом от восходящей звезды бокса из США.

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Все по теме:

Бокс, Луис Ортис, Александер Флорес.

Автор:

Телеграф
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