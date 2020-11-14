Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сборная Украины узнала результаты внеочередного тестирования на COVID-19 перед матчем с Германией
Сборная Украины узнала результаты внеочередного тестирования на COVID-19 перед матчем с Германией
Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)
Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)

Букмекеры определили фаворита в бою Кроуфорд - Брук

Букмекеры определили фаворита в бою Кроуфорд - Брук
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм toprank

В ночь с 14-го на 15-е ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет большое шоу бокса от Top Tank, главным событием которого станет чемпионский бой в полусреднем весе Теренс Кроуфорд - Келл Брук. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс WBO Кроуфорда.

Накануне букмекеры обновили котировки на этот поединок. По мнению специалистов, Теренс является безоговорочным фаворитом встречи, коэффициент на победу которого стремится к 1,00. А вот успех Брука оценивается всего в 7,50-10,70. Ничья - крайне маловероятна (26,00-34,00). 

Котировки букмекеров на бой Кроуфорд - Брук: 

  • Пари-Матч: (победа Кроуфорда 1,06 - ничья 26,00 - победа Брука 7,50)
  • Фаворит: (1,04 - 34,00 - 10,70)
  • William Hill (1,08 - 26,00 - 8,00)

Чемпионский бой Кроуфорд - Брук можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Ранее Телеграф рассказывал, где и во сколько смотреть поединок Теренса с Келлом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Теренс Кроуфорд, Келл Брук.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Германия - Украина: Шевченко исключил одного футболиста из заявки на игру
02 Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)
03 Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)
04 Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
05 Боец-чемпион нокаутировал претендента классической "двойкой" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь