Букмекеры определили фаворита в бою Кроуфорд - Брук

В ночь с 14-го на 15-е ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет большое шоу бокса от Top Tank, главным событием которого станет чемпионский бой в полусреднем весе Теренс Кроуфорд - Келл Брук. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс WBO Кроуфорда.

Накануне букмекеры обновили котировки на этот поединок. По мнению специалистов, Теренс является безоговорочным фаворитом встречи, коэффициент на победу которого стремится к 1,00. А вот успех Брука оценивается всего в 7,50-10,70. Ничья - крайне маловероятна (26,00-34,00).

Котировки букмекеров на бой Кроуфорд - Брук:

Пари-Матч: (победа Кроуфорда 1,06 - ничья 26,00 - победа Брука 7,50)

Фаворит: (1,04 - 34,00 - 10,70)

William Hill (1,08 - 26,00 - 8,00)

Чемпионский бой Кроуфорд - Брук можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Ранее Телеграф рассказывал, где и во сколько смотреть поединок Теренса с Келлом.