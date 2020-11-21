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Чемпион-средневес намерен сразиться с Усиком

Чемпион-средневес намерен сразиться с Усиком
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм zurdoramirez

Бывший чемпион мира во втором среднем весе непобедимый мексиканец Хильберто Рамирес, который в 2019 году перешел в полутяжелую весовую категорию, не против в будущем провести поединок с украинским супертяжем Александром Усиком.

"Я буду подыматься в 1-й тяжелый и, возможно, в хевивейт. Все мои планы только на повышение веса, ведь весогонка - это очень стрессовая ситуация для моего организма и я также хочу стать легендой. Усик - хороший и умный боксер. Я наблюдал его несколько поединков пару лет назад, в частности финальный бой за трофей Мухаммеда Али. Он очень хорош и мне нравится его стиль", - рассказал Рамирес в комментарии для Youtube-канала SNOWQUEENLA.

Отметим, Хильберто Рамирес уже пересекался с украинскими боксерами. В 2017 году мексиканец победил Макса Бурсака единогласным решением судей.

Ранее Телеграф сообщал, что Деонтей Уайлдел включил Усика в шорт-лист возможных соперников.

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Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Хильберто Рамирес.

Автор:

Телеграф
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