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Известный боксер в весе Ломаченко отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Известный боксер в весе Ломаченко отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
14:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер premierboxing

В ночь на 22 ноября (время киевское) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса.

В главном поединке шоу встретились второй номер рейтинга WBC в легком весе Хавьер Фортуна, представляющий Доминиканскую Республику и мексиканец Антонио Лосада Торрес. Фортуна доминировал и уже в 1-м раунде отправил соперника в нокдаун, а в шестом раунде доминиканец засыпал оппонента градом ударов в течении 30 секунд и заставил рефери вмешаться в поединок. По правилам штата Калифорния был зафиксирован стоячий нокаут.

Лучшие моменты боя Хавьер Фортуна - Антонио Лосада Торрес:

Эта победа стала 36-й для Фортуны на профи-ринге при двух поражениях и одно ничьей. Лосада проиграл в пятый раз при 40 победах и одной ничьей.

Отметим, в легком весе выступает и украинец Василий Ломаченко, который в октябре проиграл все свои пояса в бою с американцем Теофимо Лопесом. На нашем сайте доступны лучшие моменты этого поединка.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Хавьер Фортуна.

Автор:

Телеграф
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