"Джаггернаут" или "Динамит": Усику предлагают бой с непобедимыми британцами

Похоже, Энтони Джошуа откажется от пояса WBO, чтобы сразиться с Тайсоном Фьюри. С этим сценарием событий согласен и промоутер AJ Эдди Хирн, который уже нашел соперников для обязательного претендента на титул WBO Александра Усика. По словам функционера, он хочет, чтобы победитель схватки Джо Джойс - Даниэль Дюбуа встретился с украинцем на ринге в бою за пояс Всемирной боксерской организации.

"Победитель боя Джойс - Дюбуа может сразиться с Усиком за пояс WBO. Возникла интересная ситуация и посмотрим, что произойдет в субботу", - цитирует Хирна boxing247.

Отметим, непобедимые британские супертяжи Джо Джойс (11-0, 10 КО) и Даниэль Дюбуа (15-0, 14 КО) проведут бой уже в эту субботу, 28 ноября. На кону этой схватки будет стоять 5 второстепенных чемпионских поясов.

Ранее Усик сообщил, что переболел коронавирусом перед боем с Чисорой.