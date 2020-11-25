Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Умер Диего Марадона
Умер Диего Марадона
Журналист намекнул на неутешительное для Украины решение УЕФА по матчу со Швейцарией
Журналист намекнул на неутешительное для Украины решение УЕФА по матчу со Швейцарией
Дмитрий Поворознюк сыграл первый матч за "Верес": видео дебюта
Дмитрий Поворознюк сыграл первый матч за "Верес": видео дебюта
ФИФА объявила имена претендентов на награду "лучший футболист года"
ФИФА объявила имена претендентов на награду "лучший футболист года"

"Джаггернаут" или "Динамит": Усику предлагают бой с непобедимыми британцами

"Джаггернаут" или "Динамит": Усику предлагают бой с непобедимыми британцами
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер boxingscene

Похоже, Энтони Джошуа откажется от пояса WBO, чтобы сразиться с Тайсоном Фьюри. С этим сценарием событий согласен и промоутер AJ Эдди Хирн, который уже нашел соперников для обязательного претендента на титул WBO Александра Усика. По словам функционера, он хочет, чтобы победитель схватки Джо ДжойсДаниэль Дюбуа встретился с украинцем на ринге в бою за пояс Всемирной боксерской организации.

"Победитель боя Джойс - Дюбуа может сразиться с Усиком за пояс WBO. Возникла интересная ситуация и посмотрим, что произойдет в субботу", - цитирует Хирна boxing247.

Отметим, непобедимые британские супертяжи Джо Джойс (11-0, 10 КО) и Даниэль Дюбуа (15-0, 14 КО) проведут бой уже в эту субботу, 28 ноября. На кону этой схватки будет стоять 5 второстепенных чемпионских поясов.

Ранее Усик сообщил, что переболел коронавирусом перед боем с Чисорой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Усик, Даниэль Дюбуа, Джо Джой.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пообещал - сделал: Моуринью купил своему игроку мяса на £500 (фото)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября
03 "Барселона" вторым составом разгромила "Динамо" в Киеве: обзор матча и видео голов
04 Ференцварош Реброва едва не сотворил чудо в Лиге чемпионов: видеообзор матча с Ювентусом
05 УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Швейцария - Украина: названы сроки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь