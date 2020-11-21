"Весной и осенью люди всегда болеют": Усик рассказал, как переболел коронавирусом (видео)

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что вместе с женой заразился коронавирусом еще в первую волну. Также непобедимый супертяж высказал мнение, что этой болезнью переболеют все.

"Я переболел коронавирусом еще в первую волну. Я не паниковал ни сейчас, ни тогда. Переболеют все абсолютно. То что есть вирус - это естественно. Весной и осенью люди всегда болеют. Почему весной и осенью самые большие нападки болезни? Почему так много сейчас заболевших?

Моя ситуация такова. Я лечил зубы и у меня потом "надуло" лицо чуть-чуть, как будто пчелы покусали, затем появилась температура. Сначала я подумал, что это связано с имплантацией зуба, однако моя жена вскоре потеряла обоняние. Мы вызвали доктора, который проверил нас и COVID-19 подтвердился у нас двоих. У всего нашего окружения, которое живет и работает с нами, все нормально, ни у кого ничего нет, хотя мы каждый день виделись. Естественно мы сели на карантин, отсидели 14 дней. У меня была температура три дня 37,2-38 градусов , а также слабость и пришлось лежать на кровати все это время", - рассказал Усик в интервью на Youtube-канале USYK17.

Телеграф напоминает, что Александр Усик победил опытного британского супертяжа Дерека Чисору единогласным решением судей. На нашем сайте доступно видео лучших моментов этого боя.