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Ринг-анонсер ошибся, оглашая победителя боя (видео)

Ринг-анонсер ошибся, оглашая победителя боя (видео)
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер matchroomboxing

В Холливуде (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing. В главном поединке шоу встретились американские боксеры Дэниел Джейкобс и Габриэль Росадо

Схватка, которая проходила во втором среднем весе, продлилась всю дистанцию в 12 раундов и победителя в близком бою определяли судьи. Вердикт  был в пользу Джейкобса: 113-115, 115-113 и 113-115, однако при оглашении судейского решения случился конфуз. Ринг-анонсер, объявляя победителя, сначала сказал "из Филадельфии" и Росадо начал радоваться победе. Тут же ведущий поправил себя, добавив "из Бруклина" и стало ясно, что победил Джейкобс, однако неприятный осадок остался у обоих бойцов.

Конфуз ринг-анонсера:

Лучшие моменты боя:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Майк Тайсон не сумел победить Роя Джонса-младшего.

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Все по теме:

Бокс, Дэниел Джейкоб, Габриэль Росадо.

Автор:

Телеграф
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