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Майк Тайсон - Рой Джонс: видео боя

Майк Тайсон и Рой Джонс завершили бой ничьей

Майк Тайсон и Рой Джонс завершили бой ничьей
07:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер BTSportBoxing

В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджеле (штат Калифорния, США) в Стейплс-центре состоялся необычный вечер бокса "Лига легенд". В главном бою шоу сразились великие американские боксеры 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонсон-младший. Поединок носил выставочный характер, раунды были сокращены до двух минут, а бойцы дрались в 12-унцовых перчатках.

Майк Тайсон - Рой Джонс: видео боя

Несмотря на выставочный характер встречи, бойцы для своего возраста провели феноменальный бой. Тайсон выглядел агрессивнее и легче на ногах, а Джонс выбрал тактику "второго номера". Однако основное сражение проходило в клинче. По итогам 8-и раундов судьи решили, что поединок завершился ничьей, хотя оба боксеры не согласились с таким мнением.

Объявление результата:

"Телеграф" вел текстовую трансляцию шоу, в котором произошло несколько примечательных поединков, в частности битва блогера и баскетболиста.

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Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон, Майк Тайсон - Рой Джонс.

Автор:

Телеграф
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