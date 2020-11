Майк Тайсон и Рой Джонс завершили бой ничьей

В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджеле (штат Калифорния, США) в Стейплс-центре состоялся необычный вечер бокса "Лига легенд". В главном бою шоу сразились великие американские боксеры 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонсон-младший. Поединок носил выставочный характер, раунды были сокращены до двух минут, а бойцы дрались в 12-унцовых перчатках.

Несмотря на выставочный характер встречи, бойцы для своего возраста провели феноменальный бой. Тайсон выглядел агрессивнее и легче на ногах, а Джонс выбрал тактику "второго номера". Однако основное сражение проходило в клинче. По итогам 8-и раундов судьи решили, что поединок завершился ничьей, хотя оба боксеры не согласились с таким мнением.

Объявление результата:

#TysonJones is scored a draw!

Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much... pic.twitter.com/XgwOyyQx3W

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020