"Гора" из "Игры престолов" проведет боксерский бой

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, ставший знаменитым после второстепенной роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов", намерен попробовать свои силы в боксе. Об этом он заявил сам в своем instagram.

По словам Бьернссона, 16 января в столице Исландии Рейкьявике он проведет выставочный боксерский поединок с британским боксером Стивеном Уордом.

Отметим, Бьернссон начинал свою спортивную карьеру с баскетбола, затем он всерьез занялся стронгменом и сейчас Хафтор является многократным призером соревнований за звание самого сильного человека планеты. С единоборствами исландский гигант также дружит и в 2015 году он провел спарринг со звездой ММА Конором Макгрегором.

Напомним, в конце ноября в выставочном поединке на ринг вернулись легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.