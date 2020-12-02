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"Гора" из "Игры престолов" проведет боксерский бой

"Гора" из "Игры престолов" проведет боксерский бой
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм thorbjornsson

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, ставший знаменитым после второстепенной роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов", намерен попробовать свои силы в боксе. Об этом он заявил сам в своем instagram.

По словам Бьернссона, 16 января в столице Исландии Рейкьявике он проведет выставочный боксерский поединок с британским боксером Стивеном Уордом.

Отметим, Бьернссон начинал свою спортивную карьеру с баскетбола, затем он всерьез занялся стронгменом и сейчас Хафтор является многократным призером соревнований за звание самого сильного человека планеты. С единоборствами исландский гигант также дружит и в 2015 году он провел спарринг со звездой ММА Конором Макгрегором.

Напомним, в конце ноября в выставочном поединке на ринг вернулись легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.

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Все по теме:

Бокс, Игра престолов, Хафтор Бьернссон.

Автор:

Телеграф
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