Девушка-боксер отправила соперницу в глухой нокаут (видео)

В пятницу, 4 декабря, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс - Мартин Мюррей (победа Сондерса единогласным решением судей, - прим. ред.).

В поединке андекарда в легчайшем весе встретились британка Шеннон Кортни и польская спортсменка Дорота Норек. В предпоследнем 7-м раунде после размена Кортни удалось нокаутировать соперницу мощным ударом с правой, при чем Дорота улетела в нокаут лицом вниз, а от падения с ринга ее спасли канаты.

Видео нокаута в бою Шеннон Кортни - Дорота Норек:

Этот успех стал для Кортни шестым на профи-ринге при одном поражении. Полячка, в свою очередь, проиграла во второй раз при шести победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как 62-килограммовая девушка-боец нокаутировала 240-килограммового гиганта.