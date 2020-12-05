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Суббота, 05.12.2020
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Девушка-боксер отправила соперницу в глухой нокаут (видео)

Девушка-боксер отправила соперницу в глухой нокаут (видео)
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм matchroomboxing

В пятницу, 4 декабря, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс - Мартин Мюррей (победа Сондерса единогласным решением судей, - прим. ред.). 

В поединке андекарда в легчайшем весе встретились британка Шеннон Кортни и польская спортсменка Дорота Норек. В предпоследнем 7-м раунде после размена Кортни удалось нокаутировать соперницу мощным ударом с правой, при чем Дорота улетела в нокаут лицом вниз, а от падения с ринга ее спасли канаты. 

Видео нокаута в бою Шеннон Кортни - Дорота Норек:

Этот успех стал для Кортни шестым на профи-ринге при одном поражении. Полячка, в свою очередь, проиграла во второй раз при шести победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как 62-килограммовая девушка-боец нокаутировала 240-килограммового гиганта.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Шеннон Кортни, Дорота Норек.

Автор:

Телеграф
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