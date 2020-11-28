В России устроили бой фриков с участием 240-килограммового "бойца" и девушки (видео)

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Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Смешанные единоборства потихоньку вытесняют бокс из рейтингов популярности, а новые промоушены ММА придумывают все новые способы завлечения публики. 

На этой неделе поп-лига ММА "Наше дело" провела ивент в Москве, главным событием которого стал "первый в мире поединок между мужчиной и девушкой" Гриша "Полное ТВ" - "Красная королева" Дарина Маздюк. Именно под таким соусом продавалось шоу. Отметим, вес Григория составляет 240 кг, а его соперницы - 62 кг.

Чистяков активно начал поединок и ему удалось прижать оппонентку к сетке. Девушка невообразимым образом устояла на ногах, а рефери разнял их. После возобновления схватки Дарине удалось повалить гиганта и после серии добивающих ударов Григорий сдался.

Видео боя Дарина Маздюк - Григорий Чистяков:

Отметим на счету Маздюк 4 победы в 5 боях. Этим поединком она хотела привлечь внимание UFC к своей персоне, ведь ее мечта - стать чемпионкой "Абсолютного бойцовского чемпионата". Что касается Гриши, то он после поражения пообещал начать здоровый образ жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал о неадекватном решении бразильского судьи, который заставил бойца драться после глубокого нокаута.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Дарина Маздюк, Григорий Чистяков.

Автор:

Телеграф
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