Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
Футболист на последней минуте забил победный гол ударом ножницами с нулевого угла (видео)
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022
Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке на ЧМ-2022
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
Лига наций: кто вышел в финал, а кто опустился в классе
УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в ближайшее время
УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в ближайшее время

Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)

Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Поединок в смешанных единоборствах между Майклом Дугласом и Джессианом Лукасом на аматорском уровне вызвал немало вопросов.

Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)

Бой тяжеловесов не продлился долго и уже на 11-секунде поединка Дуглас отправил оппонента в глубокий нокаут. Казалось, рефери остановит схватку, но не тут то было. Судья подождал пока шокированный Лукас подымется, и "заставил" того продолжить схватку. Затем Майклу не составило труда отправить соперника во второй нокаут и закономерно победить.

Видео нокаута:

В атлетической комиссии Бразилии заинтересовались инцидентом и уже отстранили рефери, который так грубо нарушил протокол и рискнул здоровьем бойца. Сообщается, что судья пройдет дополнительный курс подготовки. 

Ранее Телеграф рассказывал об невероятном нокауте от бойца UFC Кэоса Уильямса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
02 В Германии приняли решение касательно главного тренера после 0:6 от Испании
03 Россию унизили в Лиге наций: видеообзор матча с Сербией
04 Боксер с убийственным ударом намекнул на бой с Усиком
05 Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь