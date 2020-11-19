Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)

Поединок в смешанных единоборствах между Майклом Дугласом и Джессианом Лукасом на аматорском уровне вызвал немало вопросов.

Бой тяжеловесов не продлился долго и уже на 11-секунде поединка Дуглас отправил оппонента в глубокий нокаут. Казалось, рефери остановит схватку, но не тут то было. Судья подождал пока шокированный Лукас подымется, и "заставил" того продолжить схватку. Затем Майклу не составило труда отправить соперника во второй нокаут и закономерно победить.

Видео нокаута:

Copa Thunder Fight de MMA Amador. Por que? pic.twitter.com/VFEydIQHj7 — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) November 16, 2020

В атлетической комиссии Бразилии заинтересовались инцидентом и уже отстранили рефери, который так грубо нарушил протокол и рискнул здоровьем бойца. Сообщается, что судья пройдет дополнительный курс подготовки.

Ранее Телеграф рассказывал об невероятном нокауте от бойца UFC Кэоса Уильямса.