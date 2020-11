Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)

Турнир по смешанным единоборствам Bellator 252, что проходил в Анкасвилле (штат Коннектику, США), подарил любителям этого вида спорта немало ярких эмоций. А задал тон шоу первый поединок предварительного карда.

В пером бою вечера ММА в Анкасвилле в октагон вышли бойцы полусреднего веса Тревор Гудде и Хонри Грейси. В третьем раунде Гудде удалось встретить оппонента ударом коленом в голову, после чего тот рухнул на канвас. Затем Тревор шквалом молниеносных атак заставил в дело вмешаться рефери, который решил не рисковать здоровьем Грейси и остановил схватку.

Видео нокаута в бою Тревор Гудде - Хонри Грейси:

Great mullet & great finish.

Trevor Gudde opens up the #Bellator252 prelims with an impressive stoppage victory over Khonry Gracie ⤵️https://t.co/4JTb2wkm7V pic.twitter.com/Zj33oZwP1m

— Bellator Europe (@Bellator_Europe) November 12, 2020