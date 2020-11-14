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Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника встречным ударом коленом в голову (видео)
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Bellator_Europe

Турнир по смешанным единоборствам Bellator 252, что проходил в Анкасвилле (штат Коннектику, США), подарил любителям этого вида спорта немало ярких эмоций. А задал тон шоу первый поединок предварительного карда.

Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)

В пером бою вечера ММА в Анкасвилле  в октагон вышли бойцы полусреднего веса Тревор Гудде и Хонри Грейси. В третьем раунде Гудде удалось встретить оппонента ударом коленом в голову, после чего тот рухнул на канвас. Затем Тревор шквалом молниеносных атак заставил в дело вмешаться рефери, который решил не рисковать здоровьем Грейси и остановил схватку.

Видео нокаута в бою Тревор Гудде - Хонри Грейси:

Телеграф напоминает, что главный бой вечера в Анкасвилле также завершился жестким нокаутом.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства.

Автор:

Телеграф
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