Боец ММА взрывным ударом нокаутировал соперника (видео)

В ночь с 14-го на 15-е ноября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC. В главном бою шоу Рафаэль Дос Аньос победил Пола Фелдера раздельным решением судей.

В со-главном событии американец Кэос Уильямс нокаутировал ганского бойца Абдула Разака Альхассана в первом раунде. Уильямсу удалось мощным ударом с правой попасть сквозь блок прямо в челюсть оппоненту, после чего тут бессознательно рухнул на канвас, добивание не понадобилось.

Видео нокаута в бою Кэос Уильямс - Абдул Разак Альхассан:

Khaos Williams with the explosive KO on Abdul Razak and Alhassan ended the only way we'd expect. Now time for the Irish Dragon #MMATwitter #UFCVegas14 pic.twitter.com/gw8CJh7hOi

— The Last Irish Dragon (@KrayT1to) November 15, 2020