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Британец отправил непобедимого боксера в стоячий нокаут (видео)

Британец отправил непобедимого боксера в стоячий нокаут (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм matchroomboxing

В пятницу, 4 декабря в Лондоне состоялся масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого на ринг вышли суперсредневесы Билли Джо Сондерс и Мартин Мюррей.

В главном поединке андеркарда встретились легковес из Британии Джеймс Теннисон и непобедимый канадец Джош О'Райли. Теннисон владел ощутимым преимуществом и уже в первом раунде отправил канадца в два нокдауна. Затем Джеймс вновь начал избивать оппонента и рефери, сжалившись над О'Райли, остановил схватку.

Видео нокаута в бою Джеймс Теннисон - Джош О'Райли: 

Британский "Ассасин" добыл свою 28-ю победу на профи-ринге при трех поражениях, а канадец проиграл впервые в 17-и поединках.

Напомним, в другом поединке андеркарда девушка-боксер Шеннон Кортни едва не выбила соперницу за пределы ринга. А в главном бою шоу Билли Джо Сондерс добыл победу единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс WBO в суперсреднем весе.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Джеймс Теннисон, Джош О'Райли.

Автор:

Телеграф
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