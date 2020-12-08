Холифилд заговорил о третьем бое с Тайсоном

Легендарный американский боксер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях 58-летний Эвандер Холифилд сообщил, что ведет переговоры со своим соотечественником, бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу 55-летним Майком Тайсоном. При этом Эвандер уверяет, что поединок, скорее всего, состоится.

"У нас однозначно были разговоры с Майком. Похоже, что этот бой все-таки состоится. Давайте сделаем это, ребята. Все очень просто. Давайте устроим это шоу. Я очень уверен в себе. Я думаю, что наш поединок состоится", - цитирует Холифилда tmz.

Отметим, легенды бокса уже пересекались дважды. В 1996 голу Эвандер победил Майка техническим нокаутом в 11-м раунде, а в следующем году случился тот самый знаменитый укус, в результате которого Тайсон был дисквалифицирован.

Ранее "Телеграф" сообщал "Железный Майк" успешно вернулся на ринг после 15-летнего простоя.