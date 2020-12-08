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Единственный действующий чемпион мира по боксу из Украины станет отцом в четвертый раз

Единственный действующий чемпион мира по боксу из Украины станет отцом в четвертый раз
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм artem.dalakyan

Непобедимый украинский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг , - прим. ред.) Артем Далакян станет отцом в четвертый раз. О  радостной новости в своем facebook сообщила жена спортсмена Мария, прикрепив семейное фото с округлившимся животом.

"Моя семья - мои крылья за спиной, которые невозможно обломить, Моя семья - мое дыхание, которое невозможно перекрыть, Моя семья - моя надежда, которую не отнять, Моя семья - мой смысл жизни, который ни за что не потерять!" - написала Мария в соцсетях.

Сейчас чета Далакян воспитывает троих дочерей и уже готовится к пополнению.

Отметим, на данный момент Далакян является единственным действующим чемпионом мира по боксу среди украинцев.

"Телеграф" напоминает, что Артем стал чемпионом мира в наилегчайшем весе в 2018 году. С того времени украинец провел 4 успешных защиты титула, а в последнем поединке наш боксер победил венесуэльца Хосбера Переса

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Бокс, Артем Далакян.

Автор:

Телеграф
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