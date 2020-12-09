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Украинский боксер попал в рейтинг WBC в новой весовой категории

Украинский боксер попал в рейтинг WBC в новой весовой категории
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Уроженец Черновцов Александр Тесленко, похоже, будет сражаться за титулы в новой весовой категории от WBC - бриджервейте (от 86,3 до 101,5 кг). Имя боксера попало в обновленный рейтинг Всемирного боксерского совета, который доступен на сайте организации.

В новом рейтинге Тесленко числится под номером "18". Отметим, лидерство в списке занял известный колумбийский супертяж Оскар Ривас. Вторым номеров значится бельгиец Рияд Мэри, а третьим - южноафриканец Кевик Лерена.

Рейтинг боксеров бриджервейта по версии WBC (топ-10):

  1. Оскар Ривас (Колумбия/Канада)
  2. Риад Мери (Бельгия)
  3. Кевин Лерена (ЮАР)
  4. Дмитрий Кудряшов (Россия)
  5. Евгений Романов (Россия)
  6. Брайант Дженнингс (США)
  7. Артур Шпилька (Польша)
  8. Ален Бабич (Хорватия)
  9. Джоэл Тамбве Джеко (Бельгия)
  10. Шигабудин Алиев (Россия)

"Телеграф" напоминает, что недавно WBC представил новую весовую категорию. Целью Совета было дать шанс небольшим супертяжам стать чемпионом мира, ведь 90-килограммовым боксерам тяжело драться с гигантами вроде Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. К слову, Усику также предлагали перейти в бриджервейт, но Александр отказался. Отметим, новая весовая категория от WBC получила название в честь мальчика-героя.

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Бокс, WBC, Александр Тесленко.

Автор:

Телеграф
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