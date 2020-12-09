Украинский боксер попал в рейтинг WBC в новой весовой категории

Уроженец Черновцов Александр Тесленко, похоже, будет сражаться за титулы в новой весовой категории от WBC - бриджервейте (от 86,3 до 101,5 кг). Имя боксера попало в обновленный рейтинг Всемирного боксерского совета, который доступен на сайте организации.
В новом рейтинге Тесленко числится под номером "18". Отметим, лидерство в списке занял известный колумбийский супертяж Оскар Ривас. Вторым номеров значится бельгиец Рияд Мэри, а третьим - южноафриканец Кевик Лерена.
Рейтинг боксеров бриджервейта по версии WBC (топ-10):
"Телеграф" напоминает, что недавно WBC представил новую весовую категорию. Целью Совета было дать шанс небольшим супертяжам стать чемпионом мира, ведь 90-килограммовым боксерам тяжело драться с гигантами вроде Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. К слову, Усику также предлагали перейти в бриджервейт, но Александр отказался. Отметим, новая весовая категория от WBC получила название в честь мальчика-героя.