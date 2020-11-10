Новую весовую категорию в боксе назовут в честь мальчика, спасшего свою сестру от собаки

Нашумевшая история о том, как шестилетний мальчик Бриджер Уокер ценой жутких травм лица спас от собаки свою младшую сестру получила продолжение. После того случая Всемирный боксерский совет решил вручить маленькому герою чемпионский пояс, а теперь президент WBC Маурисио Сулейман рассказал об еще одном увековечении героического поступка Бриджера.

По словам функционера, WBC хочет ввести в боксе новую весовую категорию между первым тяжелым и супертяжелым весом. Данная опция поможет боксерам со сравнительно небольшими габаритами становится чемпионами мира, а гиганты будут выяснять отношения в ринге между собой. Кроме того, организация получит дополнительные денежные вливания, ведь чем больше боев, тем больше денег. Новую весовую категорию планируют назвать "Bridger weight" в честь мальчика-героя.

"Мы решили назвать новую весовую категорию "Бриджер", чтобы сделать мост для боксеров, вес которых составляет от 200 до 224 фунтов. Это название вдохновлено героическим поступком шестилетнего мальчика Бриджера Уокера, который спас свою 4-летнюю сестричку от атаки дикой собаки во время пандемии", - цитирует Сулеймана boxingscene.

Отметим, данная весовая категория идеально бы подошла Александру Усику, ведь как показал последний бой украинца, с гигантами драться очень опасно.