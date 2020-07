Шестилетний мальчик, спасший свою сестру от собаки, стал чемпионом мира WBC

Ребенок гулял на улице вместе со своей сестрой и вдруг он увидел, как на нее бежит собака. Бриджер не растерялся и преградил пусть агрессивному животному. В итоге пес вцепился в щеку мальчику. После попадания в больницу Уокеру-младшему наложили 90 швов на лице.

По воспоминаниям его тети Никки Уокер, маленький храбрец заявил, что отдал бы жизнь за свою младшую сестричку.

Ужасные фото последствий атаки собаки выложила у себя в Instagram тетя мальчика:

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values of humanity. Bridger, you're a hero pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020