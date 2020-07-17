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Шестилетний мальчик, спасший свою сестру от собаки, стал чемпионом мира WBC

Шестилетний мальчик, спасший свою сестру от собаки, стал чемпионом мира WBC
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
История шестилетнего мальчика Бриджера Уокера на днях потрясла весь мир.

Ребенок гулял на улице вместе со своей сестрой и вдруг он увидел, как на нее бежит собака. Бриджер не растерялся и преградил пусть агрессивному животному. В итоге пес вцепился в щеку мальчику. После попадания в больницу Уокеру-младшему наложили 90 швов на лице.

По воспоминаниям его тети Никки Уокер, маленький храбрец заявил, что отдал бы жизнь за свою младшую сестричку. 

Ужасные фото последствий атаки собаки выложила у себя в Instagram тетя мальчика:

Бриджеру Уокеру наложили 90 швов после нападения собаки

Эта история не обошла стороной и спортивный мир. Самая престижная боксерская организация Всемирный боксерский совет наградила Бриджера Уокера званием почетного чемпиона WBC, отметив смелость и наилучшие человеческие качества, который этим поступком проявил мальчик.

Бриджер Уокер вместе с сестрой до инцидента с собакой

Ранее сообщалось, что вчера в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса Top Rank.

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Бокс, WBC, Бриджер Уокер.

Автор:

Телеграф
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