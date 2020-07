Бокс. Вердехо забил Мадеру в углу ринга (Видео)

Феликс Вердехо в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе уже в первом раунде победил Уилла Мадеру.

В ночь с 16-го на 17-е июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся вечер профессионального бокса Top Rank.

Главным событием шоу стал поединок легковесов пуэрториканца Феликса Вердехо и представителя США Уилла Мадеры. Вердехо просто уничтожил своего соперника и за секунду до конца первой трехминутки рефери остановил поединок, признав победу Феликса техническим нокаутом. Таким образом, El Diamante, выиграл свой 27-й поединок на профи ринге при одном поражении. А его соперник проиграл впервые при 15 победах и трех ничьих.

“THIS DIAMOND WILL SHINE.”@DiamanteVerdejo did exactly what he said he would. Must watch ringside angle #VerdejoMadera pic.twitter.com/8am9scu68i — Top Rank Boxing (@trboxing) July 17, 2020

KO on repeat all night long Watch @DiamanteVerdejo's highlight reel knockout from all angles. #VerdejoMadera pic.twitter.com/DJnivjiCA7 — Top Rank Boxing (@trboxing) July 17, 2020

Результаты боев андеркарда:

Джаред Андерсон - Эктор Перес: победа Андерсона техническим нокаутом в первом раунде

Мартино Джулс - Алим Джумахонов: победа Джулса решением большинства судей.

Кэнни Дэвис-младший - Эдуардо Санчес: победа Дэвиса-младшего решением большинства судей.

Видео нокаута в бою Андерсон - Перес:

In case you blinked, it only took @TeamBigBabyy one round to earn KO No. 5 #VerdejoMadera | LIVE on ESPN pic.twitter.com/1QPAGyafNS — Top Rank Boxing (@trboxing) July 17, 2020

Видео нокдауна в бою Дэвис-младший - Эдуардо Санчес:

Kenny Davis Jr. rides this () body shot knockdown to a Majority Decision win. #VerdejoMadera | LIVE on ESPN pic.twitter.com/9zBEtCYed0 — Top Rank Boxing (@trboxing) July 17, 2020

Напомним, это шоу ранее лишилось сразу несколько хэдлайнеров.