Вердехо - Мадера: результаты взвешивания в Лас-Вегасе (Видео)

В карде шоу будет всего 4 поединка. Такое низкое число объясняется тем, что сразу два боя были отменены, при чем одно противостояние было отменено прямо после взвешивания. Участник главного поединка филиппинский боксер Марк Джон Яп не вписался в лимит второго полулегкого веса аж на 4 кг и Атлетическая комиссия штата Невада запретила ему выходить на ринг против Мигеля Маррьяги, показавшего на весах 57,7 кг. Еще один поединок был отменен ранее из-за травмы: экс-владелец титула WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес встретится с Джо Смитом-младшим только после восстановления.

Таким образом, в главном бою вечера бокса встретятся пуэрториканский легковес Феликс Вердехо и американец Уилл Мадера, которые показали на весах одинаковый вес (61,6 кг).

