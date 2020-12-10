Беринчик вплотную приблизился к Ломаченко

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала новые рейтинги во всех весовых категориях по итогам боев в ноябре 2020 года. У легковесов, где чемпионом является обидчик Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес, есть небольшие перестановки.

Так первым номером рейтинга стал австралиец Джордж Камбосос-младший, который недавно одолел Ли Селби в 12-раундовой схватке. Вторым номером является украинец Василий Ломаченко, растерявший все свои титулы в поединке с Лопесом, а на третьем месте расположился еще один представитель Украины Денис Беричник, владеющий поясом WBO International.

Топ-10 лекговесов по версии WBO:

Напомним, свой последний поединок 32-летний Беринчик провел в октябре, победив опытного румынского боксера Виорела Симиона. Этот успех приблизил украинца к чемпионскому поединку.