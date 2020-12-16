Сын легенды бокса вырубил соперника одним ударом (видео)

Непобедимый австралийский боксер первого среднего веса Тим Цзю на вечере бокса в Парраматте одолел новозеландца Боуина Моргана.

Уже в первом раунде сын легенды бокса Кости Цзю, который становился абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, нокаутировал Боуина мощнейшим ударом с правой. Морган рухнул на канвас и рефери тут же остановил схватку. Таким образом, Тим защитил второстепенные чемпионские пояса IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе.

В сети опубликовано видео нокаута в бою Тим Цзю - Боуин Морган:

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Эта победа стала для Цзю-младшего 17-й на профи-ринге, а вот Морган проиграл во второй раз при 21 победах.

Ранее "Телеграф" публиковал видео нокаута от Энтони Джошуа в бою с Кубратом Пулевым.