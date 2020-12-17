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Митрофанов - Байфилд: где и когда смотреть титульный бой

Митрофанов - Байфилд: где и когда смотреть титульный бой
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook K2Ukraine

В пятницу, 18 декабря, в Киеве состоится боксерский вечер от промоутерской компании K2 Promotions Ukraine и Top Boxing Generation. В одном из главных боев шоу на ринг выйдет украинский боксер 1-го среднего веса Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО). Противостоять украинцу будет британец Асиния Байфилд (14-3-1, 6 КО). На кону поединка будет стоять второстепенный пояс WBO Oriental в первом среднем весе.

В прямом эфире в Украине вечер бокса в Киеве покажете сервис megogo (для просмотра шоу необходима подписка, - прим. ред.). Начало эфира в 19:00 по киевскому времени. Главный бой начнется в 21:00.

Андеркард шоу Митрофанов - Байфилд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Усик может заработать солидные отступные, если откажется от боя с Энтони Джошуа.

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Все по теме:

Бокс, Дмитрий Митрофанов, Асиния Байфилд.

Автор:

Телеграф
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