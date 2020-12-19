Боксер, проигрывая титульный бой на карточках судей, нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)

В андеркарде шоу Головкин - Шеремета состоялся чемпионский бой Али Ахмедов (16-0, 12 КО) - Карлос Гонгора (19-0, 14 КО). На кону схватки стоял пояс IBO во втором среднем весе.

Поединок выдал настоящую драму. Ахмедов уверено вел бой и явно мог рассчитывать на победу судейским решением, однако в 12-м раунде эквадорец перехватил инициативу и начал избивать казахстанца. Али не сумел "выжить" до гонга, пропустив тяжелейший апперкот с левой. В итоге непобедимый Карлос добыл свою 19-ю победу в профи, а Ахмедов проиграл впервые в карьере при 16-и триумфах.

Лучшие моменты боя Али Ахмедов - Карлос Гонгора:

Видео нокаута:

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Примечательно, что казахстанец вел на записках всех судей:

Отметим, в главном поединке вечера Головкин добыл убедительную победу над Шереметой, четыре раза отправляя соперника в нокдаун.